Sardegna: vertenza Forestas, incontro coi capogruppo in Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore del Personale Valeria Satta ha invitato i lavoratori ad avere fiducia, assicurando che la Giunta utilizzerà tutto il tempo a disposizione per mettere a punto una soluzione praticabile, senza la quale sarà comunque predisposto un intervento di emergenza. Ci troviamo in una situazione davvero particolare, ha commentato il presidente del Consiglio Michele Pais, che investe non solo i rapporti fra amministrazioni ma anche quelli fra poteri autonomi ed indipendenti. Detto questo, ha proseguito, è auspicabile il rafforzamento del principio di leale collaborazione, con lo scopo di raggiungere obiettivi comuni. (Rsc)