Infrastrutture: Bellanova, firmata Valutazione impatto ambientale per cassa di colmata a Costa Morena a Brindisi

- Firmata oggi la Valutazione impatto ambientale per realizzare la cassa di colmata a Costa Morena Brindisi, opera strategica finanziata per 60 milioni nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A darne notizia la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova. "Si tratta di un progetto e un investimento rilevanti capace di declinare e tenere insieme sostenibilità sociale, ambientale, economica", prosegue Bellanova, secondo cui "consentirà infatti di realizzare gli accosti di San'Apollinare, con un dragaggio del porto di Brindisi almeno sino a meno 14 metri, attraendo così nuovo traffico e sostenendo la transizione energetica. Contestualmente la riambientalizzazione prevista renderà l'area in parte fruibile alle comunità territoriali. Aspetto che è valso un apprezzamento significativo da parte del Mibac e che indica il giusto modo per coniugare rilancio, sviluppo, riqualificazione ambientale, sostenibilità. Complimenti all'Autorità Sistema Portuale dell'Adriatico meridionale per questo ennesimo importante traguardo. Sarò al Porto di Brindisi il 12 luglio prossimo e l'incontro sarà l'occasione per un confronto proficuo anche su come avviare quanto prima la realizzazione di questa importante opera", conclude Bellanova.(Com)