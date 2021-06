Pescara: Gdf, chiusa sala ristorante abusiva di uno stabilimento balneare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce di quanto accertato, i militari delle Fiamme gialle, con l'ausilio di un tecnico del Comune, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, hanno posto pertanto sotto sequestro tali locali abusivi, per complessivi 180 metro quadrati, impedendo la prosecuzione dell'attività di ristorazione. Il rappresentante legale della società affidataria ed esercente l'attività commerciale sullo stabilimento balneare, è stato deferito all'autorità giudiziaria cui dovrà rispondere per gli illeciti commessi. Oltre ai reati edilizi, paesaggistici e demaniali, al medesimo è stato altresì contestato il reato di falso, per aver presentato al Comune documentazione attestante la destinazione d'uso di alcuni locali non corrispondente al reale utilizzo, ingegnosamente qualificata come ombreggio per eludere la stringente normativa di settore. "L'intervento eseguito - spiega in una nota la Gdf - è finalizzato al rispetto della normativa che disciplina l'utilizzazione del demanio marittimo, che ricordiamo è un bene appartenente allo Stato e non ai singoli concessionari, anche al fine di evitare una concorrenza sleale nei confronti delle altre attività di somministrazione di alimenti (ristoranti in genere). (Gru)