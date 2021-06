Trasporto aereo: Bellanova a Enav, fugare ogni possibile timore su futuro Centro di Controllo di Brindisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avere elementi precisi sulla riorganizzazione in atto, fugare ogni timore rispetto al futuro dei lavoratori e del Centro di Controllo di Brindisi: questo il motivo della lettera inviata stamane dalla viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova ai vertici Enav. Oggetto della lettera: la riorganizzazione da parte di Enav dei servizi operativi di controllo, il “sostanziale ridimensionamento di gran parte degli impianti con la centralizzazione delle relative funzioni presso i centri di Roma e Milano”, le ripercussioni sul Centro di controllo dell’Area di Brindisi che, come indica nella lettera Bellanova, “stando a quanto riferisce l’Ente sarebbe riqualificato in Hub per la gestione delle Torri digitali di controllo da remoto, diventando così uno tra i primi in Europa”. “Certamente”, scrive la viceministra nella lettera, “vi è un trend internazionale, teso alla riorganizzazione della fornitura dei servizi di navigazione aerea alla luce dell’innovazione tecnologica imperniata su digitalizzazione e remotizzazione. Enav, che rappresenta una eccellenza industriale italiana, non può che prestare massima attenzione a tali innovazioni, protesa – come giustamente è – al progressivo innalzamento dei propri livelli qualitativi e di efficienza”. (segue) (Com)