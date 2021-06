Piemonte: ddl sul gioco d'azzardo, presentati 85 mila emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 85 mila gli emendamenti sinora presentati dai gruppi di opposizione in Consiglio regionale al Ddl 144 sul contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico, il cui esame è cominciato oggi pomeriggio nell’Aula di Palazzo Lascaris, in Piemonte. La seduta del Consiglio regionale, nella prima parte, si è svolta con le richieste di inserimento di sette nuovi punti all’ordine del giorno, respinti a maggioranza dei votanti. Poi l’opposizione, intervenuta con rappresentanti di tutti i gruppi, ha chiesto il ritorno in Commissione del Ddl 144. Si è quindi partiti con la pregiudiziale che invoca un contrasto con l’articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute. Poi altre pregiudiziali, una che ritiene la norma contraria all’articolo 9 dello Statuto regionale, sempre sulla tutela della salute e in seguito perché il Ddl contrasterebbe con l’autonomia dei sindaci. Si è poi passati a una pregiudiziale per contrasto alla libera concorrenza. (Rpi)