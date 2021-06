© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli è in corso una manifestazione di lavoratori dello stabilimento Whirlpool. Gli operai in corteo hanno deciso di muoversi dallo stabilimento di via Argine fino allo svincolo autostradale di San Giovanni a Teduccio, bloccando il traffico. Un segnale che i lavoratori hanno deciso di lanciare al governo a poche ore dalla riunione dedicata alla vertenza Whirlpool prevista oggi presso il Mise. (Ren)