Napoli: Italia viva, VIII Municipalità senza medici di base, presentata interrogazione in Consiglio regionale

- "L'assenza dei medici di medicina generale, particolarmente avvertita in alcuni quartieri, si riscontra su tutto il territorio cittadino con rilevanti ripercussioni di carattere sociale". Così Tommaso Pellegrino e Francesco Iovino consiglieri regionali del gruppo Italia viva in Consiglio regionale della Campania. "Per questo - spiegano - abbiamo accolto il grido di allarme lanciato da Apostolos Paipais, presidente di Italia Viva della VIII Municipalità, presentando un'interrogazione in Consiglio regionale". "I quartieri di Chiaiano, Piscinola, Marianella e Scampia, afferenti all'VIII Municipalità del Comune di Napoli, tutti ad alta densità di popolazione, sono carenti di medici di medicina generale - riferisce una nota - Andati in pensione numerosi operatori di medicina territoriale, che assistevano circa 1.500 pazienti ciascuno, non sono stati rimpiazzati". "Le periferie soffrono drammaticamente la carenza di medici di base – precisa Apostolos Paipais – nell'VIII municipalità circa 20mila utenti sono privi di assistenza. E' stato difficile garantire un servizio efficiente soprattutto durante la pandemia". "Sono preoccupato - aggiunge - dalla imminente scadenza del mandato ai medici assegnati temporaneamente, prevista per agosto. Ringrazio i consiglieri Pellegrino e Iovino per l'attenzione mostrata e sono certo che l'interrogazione presentata riuscirà a sensibilizzare gli organi competenti". (Ren)