Recovery: Papatheu (FI), Pnrr è svolta per il Sud

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano, approvato dalla Commissione europea, "segna una fase nuova e rappresenta una svolta per il Sud, con investimenti importanti e mirati. Ora si può guardare al futuro con maggiore fiducia". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Il Pnrr si occupa della questione delle diseguaglianze e pone finalmente le basi per una vera e propria rinascita economica e sociale del Mezzogiorno, con la creazione di posti di lavoro - continua la parlamentare azzurra -. Il Piano costituisce dunque un’opportunità unica non solo per il Meridione, ma per l’Italia intera. Un risultato storico, ottenuto grazie all'impegno ed al contributo determinante di Forza Italia". (Com)