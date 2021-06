Piemonte: futuro di Superga, Allasia incontra Nosiglia, "pronti ad aiutare la Curia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione futura della Basilica di Superga (Torino) è stata al centro dell’incontro di questa mattina tra il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, e l’Arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia. “Ho dato la massima disponibilità per aiutare la Curia torinese a trovare una soluzione per evitare che la Basilica e tutto ciò che rappresenta per i piemontesi, dal punto di vista religioso, turistico e culturale, possa vivere delle difficoltà. Superga è nel cuore di tutti ed è compito delle istituzioni collaborare per tutelare questo patrimonio inestimabile”. (Rpi)