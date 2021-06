Napoli: oggi sopralluogo Clemente ai lavori di via Vincenzo Janfolla e via Nazionale delle Puglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Napoli c'è stato un sopralluogo degli uffici tecnici e dell'assessore ai Lavori pubblici e candidata sindaco Alessandra Clemente. I lavori di riqualificazione interessati sono quelli della strada e dei marciapiedi di via Vincenzo Janfolla e di via Nazionale delle Puglie. "E' previsto il rifacimento completo della pavimentazione dei marciapiedi - spiega una nota del Comune - dell'intero pacchetto della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso ad elevata aderenza, sin dalle fondazioni, della segnaletica stradale, del sistema di caditorie per la raccolta delle acque piovane, dei dissuasori di sosta e degli elementi di arredo. Interventi progettati e diretti dal Servizio Strade e grandi reti tecnologiche e finanziati nell'ambito del Piano strategico della Città metropolitana di Napoli". "L'obiettivo - chiarisce il Comune - è restituire piena funzionalità e sicurezza alle infrastrutture di trasporto cittadine contribuendo alla riqualificazione e alla valorizzazione dei luoghi. L'intervento di via Vincenzo Janfolla, per un finanziamento di 1.586.000 euro prevede la riqualificazione di circa 15.500 metri quadrati. L'intervento di via Nazionale delle Puglie, per un finanziamento di 1.173.000 euro prevede la riqualificazione di circa 17.000 metri quadrati". (Ren)