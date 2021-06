Campania: Patriarca (FI), da tre mesi denunciamo carenza medici di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oltre tre mesi Forza Italia denuncia la grave criticità che si registra sul territorio di alcuni quartieri di Napoli, dove decine di migliaia di utenti sono privi del medico di base". Così Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania. "Apprezziamo che anche altri colleghi consiglieri si stiano interessando al problema - prosegue - presentando una interrogazione, e conveniamo sulla necessità di discuterne in Consiglio regionale il prima possibile. È importante ricordare, però, che oltre all'VIII Municipalità di Napoli, dove la carenza interessa 20mila cittadini, nel corso degli ultimi mesi abbiamo rilevato che lo stesso problema sarebbe vissuto in totale da 80mila residenti napoletani. L'allarme proviene anche da popolosi quartieri come Bagnoli, Scampia, Ponticelli, dove in un periodo così drammatico come quello del Covid, si rischia di innescare ulteriori fronti di crisi sia dal punto di vista sanitario che sociale", ha concluso il capogruppo di Forza Italia. (Ren)