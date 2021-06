© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminata la protesta dei lavoratori Whirlpool che stamattina a Napoli si sono riuniti in corteo bloccando la carreggiata autostradale dell'A3, allo svincolo di San Giovanni a Teduccio. Verso le 10.30 i lavoratori dello stabilimento di via Argine sono ritornati in fabbrica in attesa della riunione dedicata alla vertenza Whirlpool prevista oggi presso il Mise. (Ren)