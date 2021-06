Abruzzo: Quaresimale, promuoviamo centri colpiti dal sisma Centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentato questa mattina a Pescara il Festival "Abruzzo dal Vivo 2021". Il cartellone contiene oltre 60 spettacoli ed iniziative culturali che animeranno, nel periodo estivo, i 23 Comuni aderenti al progetto, con la partecipazione di 300 artisti; l'iniziativa è stata ideata dalla regione Abruzzo con i finanziamenti del Mibact programmati per la rinascita dei territori colpiti dal sisma del "Centro Italia". Alla cerimonia di presentazione, oltre ai sindaci dei Comuni interessati, ha partecipato l'assessore con delega agli enti locali Pietro Quaresimale. "Abruzzo dal Vivo è il festival della rinascita, della cultura come strumento di aggregazione e di crescita - ha esordito l'assessore Quaresimale -. Si tratta di un evento importante che abbraccia i borghi danneggiati dal sisma 2016/2017 con l'obiettivo di valorizzare i territori. La regione Abruzzo è impegnata, già da tempo, a promuovere interventi specifici per rilanciare la crescita e il turismo delle aree interne e delle comunità montane. Crediamo che questo pezzo di Abruzzo debba essere sostenuto e tutelato". Al termine della conferenza stampa è stata sottoscritta una convenzione con Ars Abruzzo e i comuni che aderiscono al Festival "Abruzzo dal Vivo".(Gru)