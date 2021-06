Scuola: Uil, recuperare il divario tra Nord e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania da sempre presenta carenze infrastrutturali e tecnologiche, un incredibile tasso di dispersione scolastica accentuato dalla pandemia, perché il 34 per cento dei nostri ragazzi non disponeva della strumentazione tecnologica idonea a collegarsi per le lezioni. La scuola è il futuro. Il cambiamento, per essere perseguito, ha bisogno di risorse economiche e professionali, ma anche di equità, riducendo il divario in un sud sottofinanziato". Lo ha dichiarato professoressa Laura Patrizia Cagnazzo, in rappresentanza del direttivo Ui Scuola Campania, in occasione della prima convention regionale promossa dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil verso la manifestazione del 26 giugno a Bari. Cagnazzo ha proseguito: "Ci sono molti temi sul tavolo della trattativa in questo momento al Ministero per gli emendamenti che dovrebbero essere finanziati dalla politica per la scuola, che gode di tantissima attenzione, ma dispone sempre di pochissime risorse. Disponiamo degli stessi organici dell'anno scorso come se nulla fosse accaduto, abbiamo assistito al turn-over di personale e ci ritroveremo con gli stessi problemi di sempre, ovvero la mancanza degli insegnanti, di aule. Nelle periferie ci sono ancora scuole allocate in appartamenti senza immissione di aria pulita, prive di ogni sorveglianza, se non quella degli insegnanti e personale ata". (segue) (Ren)