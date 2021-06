Sardegna: Mostra internazionale "Sardegna isola megalitica", Franceschini, opportunità per tutto il Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha anche confermato che in tempi molto rapidi sarà istituita la Fondazione che gestirà la tutela e la valorizzazione del sito di Mont'e Prama. "Nella Mostra, ospitata in quattro importanti musei europei, sarà protagonista la civiltà nuragica, troppo spesso sottovalutata e trascurata - ha aggiunto il presidente Solinas -. L'immenso patrimonio archeologico, unico nel suo genere, che conta tra l'altro circa 7.000 nuraghi, è un'opportunità di rilancio dell'offerta culturale della Sardegna, e anche l'imminente costituzione della Fondazione per i Giganti è parte integrante degli obiettivi della Regione verso questo obiettivo. Il patrimonio archeologico sarà certamente un grande richiamo internazionale, non solo per gli studiosi, ma anche per appassionati e turisti. Infatti, anche il turismo culturale, soprattutto nei cosiddetti 'periodi di spalla', può dare importanti occasioni di sviluppo occupazionale ed economico". (Rsc)