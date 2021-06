Campania: Conte (Leu), cancellazione lotto zero depotenzierebbe alta velocità Sa-Rc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'eventuale cancellazione del cosiddetto lotto Zero dall'alta velocità ferroviaria Salerno- Reggio Calabria, come paventato da alcune parti, determinerebbe un grave depotenziamento dell'infrastruttura. La mancata realizzazione di tale tratta provocherebbe l'assurdo: da Napoli a Salerno e Battipaglia si viaggerebbe come nell'Ottocento. Si spezzerebbe in due l'alta velocità meridionale e si impedirebbe un collegamento veloce per merci e persone, che è strategico per la filiera economica dell'agroalimentare e del turismo, per la Campania e per tutto il Mezzogiorno". Lo ha detto Federico Conte, deputato di Liberi e uguali nell'Aula di Montecitorio, durante un question time indirizzato al ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. (segue) (Ren)