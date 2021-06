Ambiente: il sito di Castelporziano riceve l'etichetta Icos per le misurazioni standardizzate dei gas a effetto serra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le stazioni certificate si trovano in 7 dei 13 Paesi membri dell'Icos e in tutti e tre i domini Icos: atmosfera, ecosistema e oceano. Queste includono tre stazioni in Italia, due stazioni in Germania, Danimarca e Finlandia, nonché una stazione in Belgio, Repubblica Ceca e Norvegia. Icos ha quasi 150 stazioni in tutta Europa, con il numero di stazioni che cresce ogni anno. Dopo le 12 nuove etichette, complessivamente 80 stazioni di misurazione su 148 sono state standardizzate per le misurazioni dei gas a effetto serra. I dati Icos aiutano a rivelare le emissioni di carbonio e i pozzi a livello europeo. I dati sono utilizzati da scienziati che cercano di comprendere il sistema terrestre e da vari organismi governativi e organizzazioni internazionali che hanno bisogno di informazioni scientifiche e pertinenti sui gas a effetto serra nel loro processo decisionale e negli sforzi per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico". (Com)