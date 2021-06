Venezia: M5s su grandi navi, recepire allarme Unesco prima che sia troppo tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell'Unesco di inserire Venezia nella "Lista del Patrimonio in Pericolo" è "sempre più grave. L’organismo delle Nazioni Unite, da Parigi analizza la situazione della città e della laguna rilevando il fallimento della gestione locale e della mancanza di efficacia delle misure finora attuate a livello nazionale, dalla mancata applicazione del divieto dell’entrata in laguna delle grandi navi, per le quali chiede azioni concrete e definitive a tutela dell’ambiente lagunare che portino la crocieristica fuori dalla laguna, agli interventi a sostegno della residenzialità che tutelino i cittadini nella loro identità". Lo denunciano in una nota le senatrici del Movimento cinque stelle in commissione Cultura al Senato. "C'è poi - aggiungono - la questione del mancato controllo dei flussi turistici e della mancanza di pianificazione urbanistica d’insieme, dalla tutela ambientale al piano acque dei comuni della gronda lagunare, fino al rispetto dello skyline. Il Movimento cinque stelle chiede da sempre di recepire l'allarme che arriva dall'Unesco e soprattutto dalla cittadinanza veneziana, giungendo finalmente, con azioni concrete ed immediate ad una soluzione definitiva che porti al divieto per le grandi navi di transitare lungo il canale della Giudecca e che le tenga fuori dalla Laguna scongiurando la dannosa soluzione Marghera".(Com)