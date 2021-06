Covid: Piemonte, al via iter per vaccinare migranti e senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è discusso di vaccinazioni antic-Covid a migranti senza permesso di soggiorno e senzatetto, oggi, in Regione Piemonte: “A partire da oggi pomeriggio sono previsti degli incontri con l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Torino e l’associazione Camminare Insieme che, congiuntamente ad altre associazioni di volontariato, quali Rainbow For Africa, Amref, World Friends e Danish Refugee, hanno offerto la loro collaborazione”. Lo ha spiegato l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, in risposta a un question time di Domenico Rossi (Pd) sul tema. Nel testo dell’interrogazione si chiedeva conto dei tempi e delle modalità della campagna vaccinale, visto che in Piemonte ci sono 430 mila stranieri residenti e gli irregolari sono stimati in diverse decine di migliaia. (segue) (Rpi)