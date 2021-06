Covid: de Magistris, in pandemia adottare linee guida del Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le mie posizioni sono coerenti e in linea con le decisioni del Governo". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alla contrapposizione nella gestione delle misure anti Covid-19 tra il Governo e il presidente campano De Luca. "Se c'è una pandemia - prosegue - non ci sono linee guida da adottare se non quella del Governo e quella del generale Figliuolo, perché sono loro a disporre dei comitati tecnici scientifici". In particolare sull'ipotesi dello stop alle mascherine all'aperto, bocciata da De Luca, de Magistri aggiunge: "Se il 28 è la data prevista per togliere l'obbligo delle mascherine all'aperto, così si farà a prescindere dai pensieri personali. Ad oggi le mascherine all'aperto non hanno più alcun senso, anzi rischiano di essere solo controproducenti". Sui vaccini aggiunge: "Bisogna vaccinarci ma anche chiedere chiarezza e trasparenza senza contraddizioni. Col tempo è fisiologico che si possa mutare la condotta della somministrazione dei vaccini, la cui sperimentazione ha bisogno di tempo per definire eventuali effetti collaterali". Il primo cittadino ha poi concluso facendo un appello al Governo: "Possa il Governo sempre essere chiaro e trasparente e faccia applicare le decisioni in tutto il territorio nazionale". (Ren)