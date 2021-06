Editoria: sindaci a cittadini, in edicole giornali e servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci dei Comuni italiani "invitano i cittadini ad andare in edicola dove troveranno, insieme ai giornali con una informazione particolarmente attenta al territorio e alla comunità, sempre più servizi, anche pubblici". E' questo l’appello - si legge in una nota - che i sindaci dell’Anci rivolgono ai propri cittadini, con la collaborazione della Federazione italiana editori giornali (Fieg), nella consapevolezza che i giornali e le edicole costituiscono un bene prezioso per la comunità. L’appello sarà oggetto di una campagna istituzionale promossa nell’ambito del Protocollo Fieg/Anci, sottoscritto tra il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, per sostenere, valorizzare e rilanciare il ruolo delle edicole e dei giornali. (segue) (Com)