Editoria: sindaci a cittadini, in edicole giornali e servizi (3)

- "Per chi amministra una città è importante che i cittadini siano ben informati, che partecipino al dibattito cittadino in maniera consapevole, che possano approfondire cosa accade intorno a loro ma anche nel resto del mondo. Per questo il ruolo dei giornali è fondamentale. Ma è indispensabile la rete delle edicole. I chioschi dei giornali sono dei punti di riferimento nelle nostre strade e noi sindaci ci impegniamo perché restino aperte e offrano sempre più servizi, oltre ad aiutarci a non perdere la sana abitudine di comprare e leggere un quotidiano", dichiara Dario Nardella, sindaco di Firenze, sulla stessa lunghezza d’onda del presidente Anci. (segue) (Com)