Editoria: sindaci a cittadini, in edicole giornali e servizi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’appello dei sindaci conferma il ruolo e l’importanza dei giornali e dei luoghi, le edicole, laddove essi sono disponibili - sostiene il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti -. L’acquisto e la lettura del giornale costituiscono per i cittadini un mezzo fondamentale per capire un po’ di più e un po’ meglio quello che è successo nella propria città, quello che sta succedendo e quello che potrebbe succedere. L’edicola è il luogo che mette in contatto i cittadini con i giornali, e dove, sempre di più e sempre più spesso, è possibile trovare anche servizi, pubblici e privati. All’invito dei sindaci, rispondiamo con edicole aperte alle esigenze della comunità e giornali pronti a soddisfare la domanda di informazione di qualità dei cittadini". (Com)