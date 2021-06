Difesa: sottosegretario Mulè in visita al nono reggimento Alpini all’Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha visitato il nono reggimento Alpini all'Aquila, accolto dal colonnello Gianmarco Laurencig e dal comandante militare Esercito Abruzzo-Molise, il colonnello Marco Iovinelli, a ridosso del centenario della bandiera di guerra consegnata al primo comandante del reparto, il colonnello Remigio Perretti, il primo luglio 1921. Nel corso della visita il sottosegretario ha visitato le sale storiche e ha potuto assistere alle esercitazioni della squadra di soccorso alpino militare in torre di arrampicata e nucleo Meteomont, constatando anche l’utilizzo dei sistemi di simulazione in carico al reparto. "Il corpo degli Alpini è una realtà solida, dinamica e proattiva, sempre portata a cogliere nuove opportunità di crescita e a sperimentare nuove tecnologie e tipologie di addestramento: gli assetti specializzati per la gestione delle emergenze e delle crisi di protezione civile - soccorso alluvionale, antincendio boschivo, soccorso alpino, sanificazione, campi di accoglienza, trasporti speciali - si configurano come un unicum sul territorio nazionale", ha dichiarato Mulè a margine della visita. (Rin)