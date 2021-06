Napoli: de Magistris incontra Aleida Guevara, figlia del Che

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si è tenuto l'incontro tra il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e Aleida Guevara March, medico ed attivista per i diritti umani, figlia di Ernesto Che Guevara. All'incontro, organizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Circolo di Napoli ed il Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli. Erano presenti l'assessore alle Relazioni Internazionali, Giovanni Pagano, quello allo sport Ciro Borriello e Rosaria Galiero assessore al Bilancio; presente anche la consigliera comunale Elena Coccia. Aleida Guevara è in Italia per ricevere il Premio "Magna Grecia Awards" 2021 e per un programma di incontri in varie località del Paese, anche per sensibilizzare circa la questione cubana. Il sindaco ha dichiarato di "sostenere la richiesta di aiuto che Aleida Guevara ha formalizzato verso tanti paesi, tra cui l'Italia, affinché la comunità internazionale si mobiliti per la fine dell'embargo e di tutte le misure restrittive per il popolo cubano". Nel corso dei rispettivi interventi il primo cittadino e Aleida Guevara hanno espresso "il più vivo apprezzamento e ringraziamento all''équipe medica cubana che ha offerto aiuto all'Italia durante i mesi più difficili della pandemia". (Ren)