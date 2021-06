Covid: Rezza, (Salute), non so se raggiungeremo mai immunità gregge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non so se riusciremo mai a raggiungere l’immunità di gregge, il controllo perfetto di questo virus, ma per far circolare poco il virus dobbiamo vaccinare quante più persone possibili". Lo ha affermato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Salute del Senato sullo stato delle attività di testing, tracciamento, sorveglianza e sequenziamento per il contrasto della pandemia e sulla vaccinazione dei minori anti Covid-19. "Se non vacciniamo i bambini resta scoperta una fetta della popolazione quindi dobbiamo arrivare all’80 per cento della popolazione vaccinata per avere una sorta di controllo" dell’infezione, ha spiegato. (Rin)