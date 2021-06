Covid: Iss, raccomandazione a Regioni a non diminuire numero tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si stanno mettendo a punto strumenti per raccomandare alle Regioni che il numero di tamponi non vada sotto una certa soglia per un migliore tracciamento dei casi". Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Igiene e Sanità del Senato sullo stato delle attività di testing, tracciamento, sorveglianza e sequenziamento per il contrasto della pandemia e sulla vaccinazione dei minori anti Covid-19. (Rin)