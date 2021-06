© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta stamani, alla presenza dell'assessore comunale di Napoli alla toponomastica Alessandra Clemente, la cerimonia di scoprimento della targa dedicata a Salvatore di Giacomo, poeta e drammaturgo, autore della canzone "Era de Maggio", che ha abitato in quel palazzo al civico 107 di via Santa Lucia dal 1916 al 1932. L'annuncio in una nota del Comune.(Ren)