Napoli: D'Angelo, da Maresca tanto folklore e poca sostanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho aspettato con vivo interesse il comizio del candidato civico Catello Maresca ma al di là del colorito 'me ne fotto' non ho ravvisato temi di interesse o di novità per la campagna elettorale". Lo ha detto Sergio D'Angelo, candidato alla poltrona di sindaco di Napoli, appoggiato dalle liste civiche "Tutto il bello di Napoli con Sergio D'Angelo", "La Città che vogliamo con Sergio D'Angelo" e "Lista civica per Napoli – Siamo Napoli": "Maresca invoca, giustamente, un confronto programmatico con i candidati per discutere del presente e del futuro della città eppure poco dice sulle sue idee programmatiche. Se l'intento non è semplicemente propagandistico, facesse capire sin da subito sulle cose da mettere in campo per risollevare Napoli da una condizione che vede servizi minimi assenti, a partire dai trasporti al sostegno alle famiglie indigenti, e la mancanza di una politica di sviluppo economico-culturale". Quindi ha concluso: "Solo su una cosa sono d'accordo con Maresca, Napoli non si amministra e basta, si amministra con amore. Ma anche nell'amore bisogna essere sapienti". (Ren)