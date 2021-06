Abruzzo: revoca Dg Asl 1 infiamma la polemica politica in Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revoca decisa ieri dalla Giunta regionale del direttore generale della Asl1 (L'Aquila, Avezzano, Sulmona) Roberto Testa continua ad alimentare il dibattito politico in Abruzzo. Per il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci "la revoca del manager della Asl dell'Aquila attesta il fallimento di Marsilio sulla programmazione della sanità abruzzese, che dopo due anni e mezzo di governo del centrodestra è ferma, ha tutti gli atti scaduti e datati 31 dicembre 2018, ha già prodotto disavanzi di milioni di euro a causa della mancanza di governance e di verifiche da parte dell'esecutivo". "I nodi vengono al pettine quando non si governa - aggiunge Paolucci - ed è questo ciò che è accaduto da quando il centrodestra è alla guida della Regione. Il caos aquilano sia l'occasione per fare una verifica approfondita sulla gestione di tutte le Asl, non esclusa quella di Pescara, su cui nessun controllo è stato avviato, nonostante le vicende giudiziarie lo richiedessero. Non si comprende infatti perché la Regione, che ha lasciato senza alcuna programmazione le Asl, gli atti sono infatti tutti scaduti al 31 dicembre 2018, non porti avanti una verifica sulla gestione della pandemia e della sanità, a partire dalle mancanze della pianificazione di tutte le aziende sanitarie" (segue) (Gru)