Abruzzo: revoca Dg Asl 1 infiamma la polemica politica in Abruzzo (2)

- Per il consigliere regionale Giorgio Fedele (M5s), "la rimozione del direttore generale della Asl1 Roberto Testa non è altro che l'ultima resa dei conti tutta interna alla politica. Una decisione che chiedo da quasi un anno, alla luce della pessima organizzazione sanitaria nel pieno della pandemia, e che arriva fuori tempo massimo. Parlare adesso di numeri insufficienti e di risultati non all'altezza è grottesco. I dati su cui si basano queste valutazioni già li conoscevamo da tempo, invece si è aspettato il momento più conveniente, all'interno dei giochetti politici del centrodestra, per mandare a casa il manager. Insomma, ancora una volta la Giunta dimostra di muoversi seguendo gli equilibri interni (sempre più precari) e la necessità di tenere salde le poltrone invece che il bene degli abruzzesi. Viene esposta in pubblica piazza la consueta e ormai inaccettabile commistione tra sanità e politica, come fosse una cosa normale. Evidentemente l'emergenza pandemica non ha insegnato niente a questa maggioranza". (segue) (Gru)