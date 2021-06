Trasporto aereo: Bellanova a Enav, fugare ogni possibile timore su futuro Centro di Controllo di Brindisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure, prosegue Bellanova, “Non si può non considerare il contesto in cui il progetto si andrebbe ad inserire. La grave sofferenza del settore aereo, a seguito dei pesanti effetti della pandemia da Covid-19, è purtroppo a noi tutti nota, così come il calo drammatico dei voli e le conseguenti ricadute, anche in termini di rischi occupazionali, che investono tutti i settori operativi dell’aviazione”. Da qui la “preoccupazione anche per quanto attiene proprio il Centro di Controllo d’Area di Brindisi e gli effetti che il processo di riqualificazione/trasformazione vi potrebbe generare”, e l’esigenza, rappresentata dalla viceministra ai vertici Enav in vista di un successivo confronto di merito, di avere “elementi di maggior dettaglio sul progetto per poterlo ponderatamente analizzare e valutare, in un contesto di costruttivo confronto”. Se infatti “le garanzie generali date dall’amministratore delegato Enav anche in sede parlamentare circa il mantenimento dei livelli occupazionali ed il trasferimento solo su base volontaria del personale, a Roma e Milano vanno accolte positivamente”, sottolinea Bellanova, “appare indispensabile avere elementi più precisi per comprendere come ciò concretamente si andrà a declinare”. Ecco dunque la necessità di una informativa di merito sul progetto in atto dove siano indicati puntualmente: stato dell’arte, stima del rapporto costi/benefici, iter di avanzamento, cronoprogramma operativo generale, focus sul Centro di Brindisi con i dettagli sulla riorganizzazione dal punto di vista occupazionale, la quantificazione delle risorse umane previste, l’indicazione delle mansioni, il trattamento retributivo. Tutti elementi fondamentali e necessari, sottolinea la viceministra, “a fugare ogni possibile timore rispetto al futuro dei lavoratori e del Centro di Controllo di Brindisi”, e utili a un successivo incontro tecnico con i vertici dell’Enav. (Com)