Campania: Zinzi (Lega), solidarietà a Ciarambino per minacce ricevute

- "Solidarietà alla collega Valeria Ciarambino per le minacce ricevute. Episodi come questo confermano che bisogna tenere alta la guardia contro chi prova ancora in tutti i modi a influenzare la politica. Sono sicuro che Valeria non si farà intimorire e continuerà a svolgere la sua attività con lo stesso piglio dimostrato finora. La Commissione Anticamorra sarà al suo fianco". Così il presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati della Regione Campania, Gianpiero Zinzi.(Ren)