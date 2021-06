© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' in atto una opera di beatificazione incomprensibile: l'unico che non c'entra con la campagna di vaccinazione anti-Covid è proprio il commissario. I risultati sono stati raggiunti dalle Regioni. Il ruolo del commissario, anzi, per me resta negativo". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì. (Ren)