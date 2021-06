Ricerca: Ns-Infn-Inaf-Ingv, progetto Einstein Telescope per studio onde gravitazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con grande positività la decisione comunicata dal presidente Christian Solinas di includere ufficialmente il progetto Et Einstein Telescope nel piano di investimenti della regione Sardegna nell'ambito del Recovery fund", commenta in una nota Antonio Zoccoli, presidente dell'Infn Istituto nazionale di fisica nucleare, capofila del progetto scientifico internazionale assieme all'omologo istituto olandese Nikhef. "L'impegno della regione Sardegna rafforza ulteriormente la candidatura del sito sardo di Sos Enattos a ospitare quello che ambisce a diventare il progetto europeo di punta nella ricerca delle onde gravitazionali: l'Italia, infatti, con l'Infn è capofila della collaborazione scientifica del progetto e attraverso il Mur ministero dell'Università e della Ricerca ha presentato la candidatura di Et a Esfri European Strategy Forum for Research Infrastructure, che tra pochi giorni dovrebbe decidere quali saranno le grandi infrastrutture di ricerca su cui l'Europa punterà nel prossimo futuro". "Ospitare sul proprio territorio un'infrastruttura di ricerca di frontiera come l'Einstein Telescope è un'opportunità unica che si offre, per il suo impatto non solo a livello scientifico, ma anche in termini di spinta all'innovazione tecnologica e allo sviluppo industriale, di afflusso di risorse e investimenti, con enormi effetti positivi a livello socio-economico, sia per il territorio sardo, sia per il Sistema Paese. Siamo convinti che con il sostegno delle istituzioni locali e nazionali l'Italia abbia grandi opportunità di avere successo in questa impresa". (segue) (Com)