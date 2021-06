Ricerca: Ns-Infn-Inaf-Ingv, progetto Einstein Telescope per studio onde gravitazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Einstein Telescope è un progetto ambizioso per esplorare in dettaglio la fisica di oggetti compatti e affascinanti quali buchi neri e stelle di neutroni, espandendo la nuova finestra sul cosmo aperta da alcuni anni grazie alla prima osservazione delle onde gravitazionali» dice Marco Tavani, presidente dell'Inaf Istituto nazionale di astrofisica. «Catturando le fluttuazioni nel tessuto dello spazio-tempo prodotte da migliaia di colossali scontri tra questi corpi celesti dal campo gravitazionale estremamente intenso, la cui esistenza è predetta dalla relatività generale di Albert Einstein, potremo anche osservare fenomeni ancora sconosciuti e aprire così nuovi capitoli della fisica. Uno dei due siti candidati per ospitare questo esperimento è la Sardegna, regione già protagonista di progetti di avanguardia dell'astrofisica contemporanea in cui l'Inaf è fortemente coinvolto. Sono davvero lieto che la Giunta regionale sarda abbia proposto l'inserimento di questa infrastruttura scientifica d'avanguardia, qualora venisse scelto il sito di Sos Enattos, tra quelle da finanziare con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mostrando una forte volontà di investire nella ricerca e nella cultura scientifica". (segue) (Com)