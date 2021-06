Napoli: D'Angelo, Ciarambino non si faccia intimidire, servono persone che "non stanno zitte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'azione criminale che colpisce un'esponente di vertice dell'istituzione regionale ma che, sono sicuro, non fiaccherà la forza e la serenità del vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino alla quale va la mia solidarietà". Così Sergio D'Angelo, candidato sindaco di Napoli in merito alle due buste con proiettili inviate al vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino (M5s). La prima busta conteneva due proiettili, la seconda, oltre a un proiettile, recava un messaggio con l'invito a "stare zitta". "È una minaccia che colpisce tutti quelli come noi che non sono abituati a 'stare zitti' – sottolinea D'Angelo – che da anni lavorano dal basso per cercare di combattere un sistema incancrenito che ha portato la vita quotidiana dei cittadini a un livello infimo. Anche da episodi come questo bisogna capire che la città ha bisogno di un sindaco 'vero', deciso e votato dai napoletani con idee chiare da applicare nel presente, e non in un non meglio precisato futuro". D'Angelo nella sua corsa al Comune ha l'appoggio delle liste "Tutto il bello di Napoli con Sergio D'Angelo", la "Città che vogliamo con Sergio D'Angelo" e la "Lista civica per Napoli. SiAmo Napoli". (Ren)