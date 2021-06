Ricerca: Ns-Infn-Inaf-Ingv, progetto Einstein Telescope per studio onde gravitazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto Einstein Telescope - Et è un fiore all'occhiello della ricerca europea, che trova nell'individuazione del territorio sardo una localizzazione ideale grazie allo straordinario silenzio sismico e antropico che caratterizza la miniera di Sos Enattos, il sito candidato a ospitare Et", afferma Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). "Le analisi sismologiche e geofisiche realizzate dall'Ingv in questo ambiente davvero straordinario ci portano alla convinzione che la candidatura dell'Italia sia solida e motivata. La decisione della regione Sardegna di includere ufficialmente il progetto Et nel piano di investimenti legati al 'Recovery fund' è quanto mai importante, poiché riconosce appieno il valore della ricerca scientifica e tecnologica non solo nei termini di ampliamento delle conoscenze, ma anche come volano di coinvolgimento e sviluppo sociale ed economico. Inoltre, va ricordata la collaborazione che ormai da alcuni anni lega tre dei maggiori centri di ricerca italiani a un progetto d'avanguardia quale Et; ci auguriamo che questa fruttuosa partecipazione, adesso rafforzata dal riconoscimento dell'amministrazione regionale sarda, porti al successo della candidatura del sito di Sos Enattos". (Com)