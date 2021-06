Campania: Iovino (M5s), vile intimidazione a Ciarambino non ci fermerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vile tentativo di intimidazione indirizzato alla nostra consigliera e capogruppo regionale Valeria Ciarambino non metterà alcun freno all'azione di una donna che, con i fatti, ha dimostrato che il bene della Campania è l'unico obiettivo di ogni sua iniziativa. Valeria sa di poter contare su una squadra di consiglieri regionali, parlamentari e attivisti che non smetterà mai di stare al suo fianco in ogni battaglia. A Valeria va tutta la mia solidarietà e il mio sostegno. Attaccare lei significa attaccare un'intera forza politica che mai starà zitta al cospetto delle ingiustizie". Così il deputato del Movimento 5 Stelle e facilitatore regionale campano Luigi Iovino.(Ren)