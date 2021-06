Molise: maggiori risorse a Comuni per anziani, disabili, asili nido e case famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dunque, se è vero che i servizi sociali hanno spesso misurato la distanza della qualità dei servizi erogati ai cittadini tra le diverse aree del Paese, i nuovi criteri e i fondi aggiuntivi contribuiscono a ridurre questa distanza. Superare il criterio della spesa storica - ha scritto ancora Federico - vuol dire porre i Comuni sullo stesso piano, assicurando le stesse risorse e gli stessi servizi ai cittadini indipendentemente dall'area geografica in cui vivono, quindi vuol dire anche tendere ad un federalismo più equo, più equilibrato e attento alla giustizia sociale. A questo percorso sta lavorando il viceministro dell'Economia Laura Castelli e hanno lavorato i due governi Conte incrementando in legge di Bilancio le risorse che aumenteranno per i prossimi anni, a partire dal 2021 fino al 2030.Ora bisogna continuare sulla stessa strada e definire i Livelli essenziali delle prestazioni a livello nazionale per tutti i servizi fondamentali". (Gru)