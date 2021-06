Covid: De Luca, livello di confusione non più tollerabile, troppe voci diverse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è più tollerabile il livello di confusione che c'è in Italia quando si parla di Covid. Troppe voci tra esperti Cts e organismi vari: questo modello organizzativo, al di là delle persone, non può funzionare. Deve parlare solo una persona, una voce competente sul piano sanitario che parli per dare informazioni ai cittadini, e dovrebbe essere il ministro della Salute, come in tutti gli altri Paesi, non un commissario". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì.(Ren)