Rifiuti: De Luca, tre anni per eliminare le ecoballe, Campania sarà regione più ecologica d'Italia

- "Quando avremo completato gli impianti di Caivano e Giugliano saremo la regione più ecologica e ambientalista d'Italia. Serve avere ancora un po' di pazienza, per due-tre anni, al fine di cancellare 4milioni e 400mila tonnellate di ecoballe". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì. "Con l'attività dell'impianto di Caivano - aggiunge - ridurremo di un terzo l'ammenda europea di 130mila euro al giorno a causa delle ecoballe non rimosse e produrremo combustibile da impiegare per altre attività. Con gli impianti per il riuso dei rifiuti potremmo iniziare a ridurre l'infrazione che paghiamo a Bruxells. Nell'impianto di Giugliano tratteremo i rifiuti con tritovagliatura spinta. Dopo il lavoro di Caivano e Giugliano rimarrà solo un 15-20 per cento di materiale da portare in discarica". (Ren)