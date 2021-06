Turismo: Nappi (Lega), ministro Garavaglia a Bmt Napoli segnale di ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inaugurazione della Bmt a Napoli, alla presenza del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, è un bellissimo segnale di ripartenza per la Campania e per un intero settore che, più di tutti, ha subito le conseguenze della pandemia". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale campano e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. "I ministri della Lega - ha proseguito Nappi - continuano a dimostrare grande attenzione nei confronti del nostro territorio e sostegno agli operatori seri della filiera di accoglienza della nostra regione, che con coraggio hanno resistito in questi duri mesi. Siamo convinti che in particolare Napoli meriti un piano di sviluppo turistico per essere ancora più attrattiva agli occhi del mondo intero. L'intera linea di costa della città ha bisogno di interventi di riqualificazione, di implementazione dei servizi e di bonifica ambientale che la rendano accessibile e facciano diventare il nostro mare il più grande volano di crescita e sviluppo. La Lega è già al lavoro su questo", ha concluso il consigliere regionale. (Ren)