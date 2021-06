Napoli: Fiola, Bmt, pronti 18,5 milioni per destagionalizzare il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Borsa Mediterranea del Turismo che riparte è un segnale importante, la prima fiera che riprende in presenza è anche la speranza per un intero settore che da oggi si possa riprendere a lavorare a pieno regime". Lo ha dichiarato all'inaugurazione della Bmt il presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola. "L'indotto del turismo coinvolge, nelle nostre aree, migliaia di persone, che fanno riferimento a tantissime attività collegate - aggiunge - E' un indotto che in Campania ha cifre a nove zeri. Come Camera di commercio di Napoli, alle a fine del mese di giugno, annunceremo un progetto da 18milioni e mezzo di euro ideato per il settore turismo. L'idea è spingere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e incentivare l'arrivo di persone da ogni parte del mondo nelle nostre aree da ottobre a dicembre. Interverremo direttamente per dare contributi e sostegni reali". (Ren)