Incidenti sul lavoro: si ribalta una gru, muore 59 enne nell’aquilano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo incidente mortale sul lavoro oggi in Abruzzo. Si è verificato ad Ortona dei Marsi in n provincia dell'Aquilane evi ha perso la vita Antonio Cicchetti, 59enne di Celano (Aq). La tragedia si è verificata, secondo le prime ricostruzioni, mentre l'uomo era al lavoro e per di una gru che stava guidando con la quale stava impegnato in alcuni lavori. Sono subito scattati i soccorsi con l'arrivo dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco ma ogni sforzo è risultato vano perché l'uomo aveva cessato dii vivere subito dopo. L'uomo lascia la moglie e tre figli. (Gru)