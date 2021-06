Sicilia: Castelli, il 24 giugno tavolo con Armao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come promesso, giovedì 24 giugno, al ministero dell’Economia e delle Finanze, assieme al sottosegretario Alessandra Sartore, incontreremo il vice presidente ed Assessore all’Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao". Lo sottolinea, in una nota, il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. "Questo primo incontro, a cui seguirà il Tavolo tecnico-politico, aperto alle rappresentanze, sarà l’occasione per analizzare le criticità, che ci sono state segnalate da Regione e Comuni, e per impostare il lavoro necessario a definire gli interventi utili a risolvere le difficoltà degli enti locali che si trovano in una situazione di crisi”.(Com)