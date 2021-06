Terremoto: aperto lo sportello “Rilancio Pmi Cratere Sismico”, al via le domande di finanziamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati messi a disposizione delle imprese beneficiarie 9.512.000 euro per la concessione di mutui a tasso zero e senza garanzie, a copertura del 100 per cento degli investimenti da realizzare. Ne potranno fruire più di 300 Pmi di ogni settore e forma giuridica (società di capitali, di persone, ditte individuali, attività professionali, imprese sociali, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici), a fronte della realizzazione di investimenti di modesto ammontare e di varia natura: ammodernamento, ampliamento, incremento/diversificazione della capacità produttiva, adeguamento delle attrezzature e degli arredi. I programmi di spesa agevolabili non possono superare l’importo complessivo di 30mila euro. Nel caso l’importo complessivo delle spese da realizzare fosse superiore a 10mila euro, una parte delle stesse potrà essere costituita da costi di gestione, in misura non superiore al 50 per cento delle spese di investimento. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono inoltre essere stati avviati successivamente alla presentazione della domanda e realizzati entro i 18 mesi successivi alla concessione delle agevolazioni. Il finanziamento agevolato, senza alcuna forma di garanzia ed erogato in anticipo in un’unica soluzione, dovrà essere restituito secondo un piano di ammortamento di massimo 10 anni, con un periodo di preammortamento di 3 anni. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili e gli eventuali nuovi stanziamenti destinati all’intervento, sono ripartiti su base regionale: Abruzzo, 10 per cento; Lazio, 14 per cento; Marche, 62 per cento; Umbria, 14 per cento. (Com)