Napoli: reati ambientali, in cinque mesi 375 verbali e 89 denunce dei vigili

- Nei primi cinque mesi del 2021 gli agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti al reparto di tutela ambientale hanno condotto una capillare attività investigativa su tutto il territorio partenopeo per il contrasto allo sversamento illeciti di rifiuti. L'annuncio in una nota della polizia municipale: "Il risultato di tale impegno assunto nel contrasto di tale fenomeno mediante l'implementazione di controlli ed interventi in questo ambito, ha registrato, nei soli primi cinque mesi del 2021, l'espletamento di 2762 controlli, la redazione di 375 verbali, la contestazione di 89 reati al testo unico ambiente, la rilevazione di 41 abbandoni sul suolo pubblico di manufatti contenenti amianto. Nello stesso ambito di tutela dell'ambiente, il personale appartenente al nucleo veicoli abbandonati della polizia locale, nello stesso arco temporale, ha provveduto a rimuovere 1.559 veicoli abbandonati in area pubblica per i quali è stato dichiarato lo status di rifiuto e n. 777 notifiche per i prelievi effettuati, a fronte dei proventi incassati per un ammontare pari a circa 36mila euro". Di questi, 36 veicoli sono risultati oggetto di furto, 424 sono stati rottamati, 93 cancellati dai pubblici registri e 863 veicoli oggetto di comunicazione agli enti impositori di gravami. (Ren)