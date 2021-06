© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania manterremo l'obbligo della mascherina all'aperto anche in estate". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì. "Con 1100 positivi - aggiunge - non possiamo permetterci di fare altrimenti. Un provvedimento utile per evitare pericolose emulazioni da parte dei più giovani". (Ren)