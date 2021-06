Reddito cittadinanza: De Luca, legare il sussidio al lavoro, la misura costa 8 miliardi l'anno al paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La Regione Campania ha un numero di percettori del reddito di cittadinanza pari a quelli di tutto il Nord Italia. Questa notizia può significare due cose: che in Campania abbiamo un numero di truffatori particolarmente elevata o che abbiamo problemi sociali particolarmente acuti. La lettura corretta è a metà strada, abbiamo sofferenza sociale, ma anche farabutti che percepiscono il reddito senza averne titolo". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la sua diretta del venerdì. "Io credo che sia arrivato il momento di riflettere sul reddito di cittadinanza - aggiunge De Luca - che costa all'Italia 7-8 miliardi di euro l'anno. E' doveroso dare una mano alla povera gente, ma dobbiamo fare pulizia dei truffatori e dobbiamo legare il reddito di cittadinanza al lavoro. E' la proposta che mi sono permesso di fare da qualche settimana per chi riceve il sussidio: non lo perdi, ma se ti faccio la proposta di fare un lavoro stagionale e oltre al reddito di cittadinanza ricevi 500 euro aggiuntivi pagati dalle imprese e rifiuti perdi anche il reddito di cittadinanza".